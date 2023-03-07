鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調升至38.75元，幅度約3.33%

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對旺宏(2337-TW)提出目標價估值：中位數由37.5元上修至38.75元，調升幅度3.33%。其中最高估值44.5元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予旺宏(2337-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀1位。

旺宏(2337-TW)今(7日)收盤價為35.05元。近5日股價上漲2.61%，相關半導體類指數近5日上漲2.46%，台灣加權指數上漲1.68%，股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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