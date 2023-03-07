鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)目標價調降至170元，幅度約5.03%

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對可成(2474-TW)提出目標價估值：中位數由179元下修至170元，調降幅度5.03%。其中最高估值200元，最低估值100元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予可成(2474-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立4位、保守悲觀3位。
可成(2474-TW)今(7日)收盤價為187元。近5日股價上漲1.63%，相關其他電子類指數近5日上漲2.39%，台灣加權指數上漲1.68%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。