鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)目標價調降至148元，幅度約7.5%

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對可成(2474-TW)提出目標價估值：中位數由160元下修至148元，調降幅度7.5%。其中最高估值200元，最低估值102元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予可成(2474-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立4位、保守悲觀5位。
可成(2474-TW)今(16日)收盤價為189元。近5日股價上漲1.62%，相關其他電子類指數近5日上漲0.71%，台灣加權指數下跌1.19%，股價漲幅表現優於大盤。
最新相關新聞
- 可成1月營收11.81億元 年減58%探9個月新低
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)EPS預估上修至11.42元，預估目標價為160元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)目標價調降至160元，幅度約6.98%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)EPS預估上修至11.42元，預估目標價為160元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)目標價調降至160元，幅度約6.98%
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。