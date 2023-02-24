鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)目標價調升至164元，幅度約10.81%

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對可成(2474-TW)提出目標價估值：中位數由148元上修至164元，調升幅度10.81%。其中最高估值200元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予可成(2474-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立3位、保守悲觀3位。

可成(2474-TW)今(24日)收盤價為184.5元。近5日股價上漲1.06%，相關其他電子類指數近5日上漲0.72%，台灣加權指數上漲0.42%，股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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