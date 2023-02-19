鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)EPS預估下修至9.01元，預估目標價為166.5元

根據FactSet最新調查，共4位分析師，對可成(2474-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.42元下修至9.01元，其中最高估值11.2元，最低估值6.77元，預估目標價為166.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|11.2
|11.4
|最低值
|6.77
|6.59
|平均值
|9
|9.08
|中位數
|9.01
|9.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|30,369,767.1
|33,601,219.42
|最低值
|25,673,000
|24,365,000
|平均值
|28,746,635.78
|29,264,197.47
|中位數
|29,471,888
|29,826,373
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|11.31
|27.65
|14.63
|36.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,094,979
|82,506,032
|91,628,115
|95,416,141
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2474/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。