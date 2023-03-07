〈台幣〉靜待鮑爾談話 股匯不同調小貶收30.594元

台北股匯今 (7) 日走勢不同調，新台幣兌美元匯率陷入偏弱整理格局，市場觀望氛圍濃厚，匯價一度下探 30.65 元，隨著台股漲勢放大，匯價跌幅也逐漸收斂，重回 30.5 字頭，終場小貶 1.8 分，收在 30.594 元，台北及元太外匯市場總成交值 11.57 億美元，較昨日略增。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾稍晚將赴國會兩院作證，他對於通膨的看法仍是市場關注焦點，此外，週五公布的就業報告將是 Fed 在 3 月 21 日至 22 日開會前的最後一份參考依據，使得外資縮手觀望，美股周一漲跌互見，美元指數小幅走低。

新台幣兌美元匯率終止連 2 升，今天匯價以 30.62 元貶值開盤後，一度貶值 7.4 分，最低來到 30.65 元，終場驚險守住 30.6 元關卡，以 30.594 元作收，貶值 1.8 分，台北外匯市場成交金額 7.14 億美元，元太外匯市場成交值 4.43 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.17%，歐元升值 0.38%，越南盾、新加坡幣小幅走揚，韓元貶值 0.19%，人民幣與新台幣貶值 0.06%，日元小貶 0.04%，亞幣互有升貶。

美股周一漲跌互見，市場觀望氣氛濃厚，台股今日早盤走勢震盪，隨著電子、金融股回穩，加上儲能概念股、工具機等題材獲點火，加權指數終場上漲 94.38 點，收在 15857.89 點，續創近 9 個月收盤新高。三大法人同站買方，共買超 93.54 億元，其中外資買超 39.18 億元，為連 2 買。