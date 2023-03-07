上市櫃投資美國收益排行 國巨104億元居冠

台廠前進美國市場蔚為風潮，根據中華徵信所統計，截至去 (2022) 年第 3 季美國子公司投資收益第一名為國巨旗下的基美 104.71 億元，第二名則是大成鋼 83.85 億元，國巨旗下 KEMET CORPORATION 轉投資的電子元件產銷 65.05 億元，排名第三。

根據中華徵信所公布統計，截至去年第 3 季底，上市櫃美國子公司投資收益前十大公司中，被動元件龍頭國巨旗下的 KEMET CORPORATION(電子元件銷售) 以投資收益高達 104.71 億元排名第一，第二名則是大成不銹鋼旗下美國大成國際公司 TA CHEN INTERNATIONAL INC.(不銹鋼管等產品銷售) 投資收益 83.85 億元居次。

第三名及第四名分別為國巨旗下 KEMET CORPORATION 轉投資的 KEMET ELECTRONICS CORPORATION(電子元件產銷)，以及國巨直接持有的 PULSE ELECTRONICS CORPORATION(投資控股) 投資收益分別有 65.05 億元、28.81 億元。

大成不銹鋼旗下的大成國際鋼鐵轉投資的 BRIGHTON-BESTINTERNATIONAL, INC.(進出口及銷售合金鋼等材料螺絲螺帽產品)，投資收益為 18.95 億元排名第五；第六名為岳豐旗下的房地產公司，受惠於出售房地產投資收益 12.94 億元。

第七名、第八名則是中信金 (2891-TW) 旗下的 CTBC CAPITALCORP 及轉資的美國中信銀行 CTBC BANK CORP.(U.S.A)，投資收益分別為 11.66 億元、11.14 億元；第九名為長榮海運旗下的 EVERPORT TERMINAL SERVICES INC，投資收益 8.23 億元，第十名是台塑集團旗下台塑石化投資的台塑石化美國 FPCC USA, INC，投資收益 7.11 億元。

值得注意的是，美國投資收益前十大子公司合計投資收益共 352.45 億元，甚至超過全體上市櫃美國子公司的總投資收益，顯示獲利非常集中，而 286 家虧損子公司的合計虧損達 251.27 億元之故。其中國巨占有 3 家公司 (其中 2 家為母子投資關係)，大成不銹鋼及中信金控旗下也各有 2 家子公司入榜 (中信金控 2 家子公司亦為母子投資關係)。其中，國巨轉投資的 PULSEELECTRONICS CORPORATION，連續四年入榜美國投資收益前十大公司。



