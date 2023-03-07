盤中速報 - 台半(5425)急跌-2.24%報109.0元，成交67,704張

台半(5425-TW)近5分K跌速2.24%，07日12:44報109.0元，成交67,704張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台半(5425-TW)近5日股價上漲10.58%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.07%。櫃買指數上漲2.39%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,584 張
- 外資買賣超：-1,097 張
- 投信買賣超：-76 張
- 自營商買賣超：-411 張
- 融資增減：-225 張
- 融券增減：+462 張
最新相關新聞
台半(5425-TW)近5分K跌速2.24%，07日12:44報109.0元，成交67,704張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台半(5425-TW)近5日股價上漲10.58%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.07%。櫃買指數上漲2.39%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.98%
$12,098
原投組報酬率
+13.93%
$11,393
投組標的成分
40%
4977
20%
5258
20%
1760
10%
8033
10%