盤中速報 - 台半(5425)急跌-2.24%報109.0元，成交67,704張

台半(5425-TW)近5分K跌速2.24%，07日12:44報109.0元，成交67,704張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台半(5425-TW)近5日股價上漲10.58%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.07%。櫃買指數上漲2.39%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,584 張
  • 外資買賣超：-1,097 張
  • 投信買賣超：-76 張
  • 自營商買賣超：-411 張
  • 融資增減：-225 張
  • 融券增減：+462 張

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