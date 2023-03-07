盤中速報 - 台半(5425)股價大漲至111.0元，漲幅達7.25%

台半(5425-TW)07日10:13股價上漲7.5元，報111.0元，漲幅7.25%，成交41,071張。
台半(5425-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為整流器之生產製造．銷售及進出口業務。
近5日股價上漲10.58%，櫃買指數上漲2.39%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,584 張
- 外資買賣超：-1,097 張
- 投信買賣超：-76 張
- 自營商買賣超：-411 張
- 融資增減：-225 張
- 融券增減：+462 張
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