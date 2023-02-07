望穿秋水！香港奢侈品業仍在等待中國遊客

中國政府調整防疫政策至今已兩個多月，但香港零售業並未如預期般快速反彈，奢侈品業仍在等待中國遊客。

《界面新聞》報導，香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，中國與香港通關後，絕大部分會員認為中國旅客未明顯增加，兩成至三成零售商反映生意仍疲弱。香港特區政府統計數據顯示，去年 12 月零售業總銷貨值為 337 億港元，僅成長 1.1%。

謝邱安儀說，受到第五波疫情影響，去年第 1 季零售業受到極大衝擊。在低基數下，今年第 1 季香港零售業銷售額必然增長，但銷售額真正開始回升的時間，最快也要等到下半年。

在剛剛過去的春節，香港奢侈品零售業的表現就頗為平淡。香港特區入境處公布的數據顯示，在 1 月 19 日至 1 月 23 日間，累計有 6.2 萬中國遊客進入香港，其中 20 日最多，為 1.4 萬人。

據香港媒體報導，尖沙咀廣東道等傳統奢侈品消費區，儘管部分門市外消費者大排長龍，但未見疫情前消費者手拎上數個奢侈品牌禮袋的「掃貨」現象。

出入境政策轉變至今時間較短、大量直飛航班尚未恢復，以及港澳通行證辦理需要時間，都是過去兩個月香港零售業表現平平的原因。

除此之外，香港吸引中國消費者購買奢侈品的優勢已經減弱，最關鍵的因素是價格。

以路易威登為例，大號 NEVERFULL 印花手袋兩地差價約為人民幣 700 元。最新的草間彌生聯名中號 DAUPHINE 手袋的差價為 956 元，亮黃色小號聯名款 Twist 手袋的差價則為 1,144 元。

過去幾年裡，香港和中國的奢侈品差價不斷縮小。政府在 2018 年下調進口關稅，並加強管控代購、微商等灰色市場，路易威登、愛馬仕等品牌都相應調降中國商品價格。

受經濟形勢變化影響，港元和人民幣之間的匯率也出現變化。如今消費者在香港購買諸如 NEVERFULL 等入門級手袋，已經無法享受匯率帶來的差價優勢。

更何況，疫情已經改變中國奢侈品消費模式。許多消費者已經在本地奢侈品門市和銷售人員建立緊密聯繫，更容易拿到手提包。海南免稅業務的發展，也吸引部分過去出境購買奢侈品的人群。