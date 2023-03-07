伊朗週一 (6 日) 宣布在該國西部一個省份發現大型鋰礦，蘊藏儲量近 850 萬噸，僅次於智利位居全球第二。

伊朗工業、礦產及貿易部官員 Mohammad Hadi Ahmadi 表示：「伊朗西部的一個山區省份哈馬丹 (Hamedan) 發現大型鋰礦，儲量為近 850 萬噸。這是伊朗第一次在哈馬丹發現巨大鋰礦。」

智利目前擁有世界上已探明儲量最多的鋰礦，達到 920 萬噸，年開採量為 1.8 萬噸。若伊朗勘探數據是準確的，那將是僅次於智利的探明儲量。

伊朗宣布境內發現大型鋰礦 儲量位居全球第二 (參考圖片：AFP)

伊朗工業、礦產及貿易部官員 Ali Molabeigi 稱：「投資者已做好準備，該礦將在未來兩年內啟動，而且還可能在哈馬丹發現更多鋰礦。」

鋰礦素有「21 世紀的石油」之美譽，對於電動車等很多戰略性行業都是非常關重要。鋰電池在儲能領域一直都處在龍頭地位，從手機到太陽能，再到電動車等，都能見到鋰電池的應用。

市場解讀，就全球鋰市場而言，全球已知儲量的增加，可能會進一步壓低鋰價，但這最終取決於伊朗的出口能力。

高盛預計鋰價將進一步下跌。高盛分析師在 2 月底的一份報告指出：「未來 9-12 個月，我們預期金、銀以外的卑金屬價格逐步增強，同時預計鋰價將與鈷和鎳一同走低。」

高盛預計，在未來兩年裡，鋰供應量將平均年增 34%，其中以澳洲和中國為首。雖然電動汽車銷量在今年第二季和第三季復甦，可能會暫時提振市場情緒並支撐鋰價，但鋰價在中期將隨潛在供應激增和下游產能過剩而壓低。