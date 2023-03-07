伊朗宣布境內發現大型鋰礦 儲量位居全球第二

伊朗宣布境內發現大型鋰礦 儲量位居全球第二 (圖片：AFP)
伊朗宣布境內發現大型鋰礦 儲量位居全球第二 (圖片：AFP)

伊朗週一 (6 日) 宣布在該國西部一個省份發現大型鋰礦，蘊藏儲量近 850 萬噸，僅次於智利位居全球第二。

伊朗工業、礦產及貿易部官員 Mohammad Hadi Ahmadi 表示：「伊朗西部的一個山區省份哈馬丹 (Hamedan) 發現大型鋰礦，儲量為近 850 萬噸。這是伊朗第一次在哈馬丹發現巨大鋰礦。」

智利目前擁有世界上已探明儲量最多的鋰礦，達到 920 萬噸，年開採量為 1.8 萬噸。若伊朗勘探數據是準確的，那將是僅次於智利的探明儲量。

伊朗宣布境內發現大型鋰礦 儲量位居全球第二 (參考圖片：AFP)
伊朗宣布境內發現大型鋰礦 儲量位居全球第二 (參考圖片：AFP)

伊朗工業、礦產及貿易部官員 Ali Molabeigi 稱：「投資者已做好準備，該礦將在未來兩年內啟動，而且還可能在哈馬丹發現更多鋰礦。」

鋰礦素有「21 世紀的石油」之美譽，對於電動車等很多戰略性行業都是非常關重要。鋰電池在儲能領域一直都處在龍頭地位，從手機到太陽能，再到電動車等，都能見到鋰電池的應用。

市場解讀，就全球鋰市場而言，全球已知儲量的增加，可能會進一步壓低鋰價，但這最終取決於伊朗的出口能力。

高盛預計鋰價將進一步下跌。高盛分析師在 2 月底的一份報告指出：「未來 9-12 個月，我們預期金、銀以外的卑金屬價格逐步增強，同時預計鋰價將與鈷和鎳一同走低。」

高盛預計，在未來兩年裡，鋰供應量將平均年增 34%，其中以澳洲和中國為首。雖然電動汽車銷量在今年第二季和第三季復甦，可能會暫時提振市場情緒並支撐鋰價，但鋰價在中期將隨潛在供應激增和下游產能過剩而壓低。

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