LG化學擴大鋰原料供給 入股Piedmont鋰業

LG 化學近期宣布將與美商 Piedmont 鋰業 (PLL-US) 簽訂 20 萬公噸高純鋰礦石 (SC6) 採購合約，並同時宣布將投資 7500 萬美元入股 Piedmont 鋰業，未來也將取得 1 萬噸年鋰優先採購權，穩定電池原料供給。

LG 化學表示，今年第三季起將每年將自 Piedmont 加拿大礦山取得 5 萬噸 SC6，SC6 為高純度鋰礦石，鋰含量約 6%。預計此次採購合約 LG 化學總計可提煉 3000 噸的氫氧化鋰，約是 50 輛高性能電動車的使用量。

Piedmont 仍有轉投資加拿大鋰礦商 NAL，NAL 是今年北美唯一能夠商業化生產的鋰礦商，LG 化學計劃使用 NAL 開採的鋰加工為電池正極材料，並供應給北美主要客戶。

LG 化學是首家在北美鞏固 SC6 材料的南韓電池材料商，透過建立北美鋰供應鏈，將能從美國抗通膨法案中受惠，並有望降低目前蓄電池關鍵材料地區集中度的問題。

Piedmont 鋰業目前正在北卡羅來納州、田納西州進行鋰礦開發、生產。另一方面，LG 化學持續向上游鋰原料進行布局，除了 Piedmont 鋰業採購合約與入股以外，先前也向天齊鋰業進行策略投資。

