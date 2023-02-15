中國電動車市場增速放緩 鋰電池材料價格2月持續下探

研調機構 TrendForce 今 (15) 日表示，隨著中國新能源車市場增速放緩，鋰電池產業鏈以消化庫存為主，上游材料價格 1 月全面下跌，尤其正極材料 (Cathode materials) 及其原料、電解液等跌價幅度最明顯，預期 2 月價格將持續下探。

細分各材料，研調指出，電池級碳酸鋰 (Lithium Carbonate) 是正極材料中成本最高的原料，1 月均價月減 12%，另一原料氫氧化鋰 (Lithium Hydroxide) 也跌價，但跌幅小於碳酸鋰，目前兩者的 1 月均價都已降至每噸人民幣 50 萬元以下。

電解液方面，由於鋰鹽價格下跌，電解液的原料六氟磷酸鋰 (LiPF6) 1 月均價下跌 11%，影響電解液月均價月減 11-15%。

研調認為，隨著中國補貼新能源汽車的政策正式退場，儘管有購車補貼與購置稅優惠政策，但去年第四季新能源車促銷策略推出，就透支部分市場購買力，加上今年首季為淡季，中國新能源車市場增速放緩，連帶動力電池需求下滑，上游原材料價格全面下跌，但也使鋰離子電池成本壓力稍獲緩解。

觀察電芯，車用動力電池電芯 1 月價格跌幅約 1%，各型態如方形三元動力電芯、方形鐵鋰動力電芯等價格分別下跌 1-2%，預期下月將續跌，磷酸鐵鋰 (LFP) 電芯為主的儲能電芯，1 月均價月跌 2%，但儲能電池在中國政策支援下，市場需求有稍微轉好趨勢，預計第首季儲能電芯價格將持平或再略微下調。

消費電池電芯方面，鈷酸鋰 (LCO) 電芯 1 月均價 9.9 人民幣 / Ah，近期由於終端市場需求表現不佳，市場成交量少，加上原料端鈷酸鋰正極材料價格持續下滑，預計短期內鈷酸鋰市場行情持續處於弱勢，2 月價格預計將進一步下跌。