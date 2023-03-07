〈貴金屬盤後〉屏息等待Fed升息線索 黃金收在平盤 

黃金期貨周一 (6 日) 收在平盤，守住每盎司 1850 美元價位，投資人正在等待本周聯準會 (Fed) 主席鮑爾赴國會作證，是否將釋出與利率有關的蛛絲馬跡，以及本周五的 2 月非農就業報告。

4 月交割的紐約黃金期貨價格收在平盤，報每盎司 1854.60 美元。黃金期貨上周上漲近 2.1%，是五周以來最大漲幅。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說，投資人正在等待 Fed 利率更明確的訊息，以及美國就業市場是否能在當前的價格壓力下繼續保持強勁。

鮑爾周二將赴參議院銀行委員會聽證會，接著周三出席眾議院金融服務委員會的聽證會，都預定美東晚上 10 點開始。

外界預料，鮑爾的談話將如同 Fed 其他官員，強調有必要繼續升息以打擊通膨。

Rowling 說，考量到黃金與 Fed 動向的密切關聯，這兩場演說將是驅動金價的重大因素。

Fed 官員最近都重申將持續升息，讓利率至少達到 5%，因為抗通膨這一仗還沒打完。

舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 上周六說，降低通膨的進展之路崎嶇不平，顯示需要進一步升息，並保持更長時間的高利率。

Rowling 說：「黃金本身不孳息，在升息環境下變得較不吸引人，因此持有黃金的投資人，將希望聽到鮑爾的發言不要像其他官員一樣鷹派。」

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說，雖然鮑爾兩場聽證會將決定金價本周走勢，但周五的 2 月非農就業報告之後，金市可能更劇烈震盪。

他說：「市場預期 2 月數據強勁，代表 Fed 利率要保持在高點的時間更長。這會讓我們最近看到的黃金漲勢遭遇挫敗。」

黃金上周強力反彈，周漲逾 2%，XM 首席投資分析師 Marios Hadjikyriacos 說，黃金明顯受益於美元和美債殖利率回軟，但是這波漲勢難以延續太久，因為 Fed 保持限制性利率的時間預料會拖更久。

各年期美債殖利率周一漲跌互見，不過 10 年期美債殖利率上周周間一度突破 4%，到周五再度跌破此整數關卡。美元指數周一下跌 0.3%。

殖利率上升將提高持有黃金這類不貲息資產的機會成本，而美元升值則會導致海外買家必須用更多錢買進美元計價的黃金。

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