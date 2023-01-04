〈雄獅談旅遊展望〉暑期將是出國高峰 今年出遊恐怕都要貴4成

雄獅 (2731-TW) 發言人賴一青今 (4) 日指出，出境旅遊供不應求，加上所有元件均漲價約 40%，因此，短期內出國玩至少較過去貴 4 成，預料今年恐怕都會維持這樣的價格，但整體市況仍可望逐漸復甦，隨著航班和航點漸增，出境旅遊市場值得期待，預估自暑假起將見到國外旅遊高峰。

賴一青不諱言，近 2 年旅遊業、航空業流失的人才很多，在人力不足狀態下，人力成本越來越高，不僅如此，受到全球通膨、燃油價格上漲等影響，交通運輸成本增加，連帶也影響團費價格，因此，旅遊價格未來恐怕只會往上調整，不會再往下降。

以即將到來的賞櫻季節來說，團費價格較疫情前漲幅約 20-30%，由於目前團體機位有限，雄獅已與航空公司洽談日本二線城市的包機合作，如松山、熊本等，希望取得充足的機位資源以因應需求，後續則視市場進行滾動式調整和包裝。

對於旅遊業的復甦進程，賴一青指出，第一季企業多半聚焦在國內旅遊，4 月開始陸續有小型獎旅團體開始選擇出境旅遊，大型獎旅團體多規劃在下半年，熱門出遊地區短線以峴港為主，長程線則以歐洲最熱門，旅遊天數更拉長至 14 天。

賴一青強調，未來旅遊業是欣欣向榮的產業，但現在連觀光科系招生都不容易，雖雄獅集團人力已從最低點 1600 人回補到 2000 人，短期目標仍要補到 2500 人規模，「成本增加是必要的陣痛」，長期希望能回到過去 3600 人的規模。