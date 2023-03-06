擴產+漲價效益 茂順2月營收創同期新高 年增44%

在客戶端訂單不斷湧入造成產能不敷需求，密封元件廠茂順 (9942-TW) 對兩岸新產能的擴充持續不間斷，同時，2 月在工作天數增加之下，營收以 3.78 億元創歷年同期新高，月增 25.05%，已達去 (2022) 年旺季單月營收水準，年增 44.79%。

茂順 2023 年前 2 月營收爲 6.81 億元， 年增 17.72%，在 3 月工作天數恢復正常下，茂順 2023 年首季營收預估將突破 10 億元大關。

茂順 2022 年前三季財報營收 29.91 億元，毛利率 34.35%，年減 1.91 個百分點，稅後純益 4.72 億元，年增 9.44%，每股純益達 5.67 元，2022 年全年每股純益上看 7.5 元。

茂順 2022 年初陸續在中國、台灣新增產能，新產能開出後就被客戶搶光，目前訂單滿載到 6 月，且目前依調漲的新價格交貨，也有利擴產後的獲利能力大幅躍升。在漲價效益之下，市場估茂順今年的單月營收規模將提升到 4 億元以上。同時，茂順今年營收也將呈現逐季走高的態勢。

茂順密封元件應用廣泛，依應用比重來看，汽車、工業用各占 40%，近 20% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單最旺，訂單能見度也高，今年上半年訂單已經接滿。