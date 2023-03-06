〈焦點股〉挾大盤多頭氣勢 4檔金控股盤中漲逾1%

金融股今 (6) 日挾大盤多頭氣勢反彈，包括國泰金 (2882-TW)、國票金 (2889-TW)、合庫金 (5880-TW)、華南金 (2880-TW) 等 4 家金控盤中都有 1% 以上漲幅，其他包括富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW) 等 10 家金控也在平盤上整理。

台股今天在電子股領軍下，帶動大盤走揚盤中大漲逾 170 點，高點攻上 15818.88 點，除光電族群外，金融股今天表現也頗為強勁，國泰金今天帶量走揚，盤中股價高點站上 43.75 元、漲幅超過 1.6%，成交量約 1.4 萬餘張。另外，國票金也有近 2% 的漲幅。

公股金控中，合庫金、華南金盤中同樣有 1% 以上的漲幅；合庫金今天以 26.65 元開出後股價緩步墊高，盤中高點站上 26.70 元後持續震盪整理，華南金盤中也有 1% 以上漲幅，盤中股價高點站上 23 元後，持續在高點上下震盪。

其他包括中信金、元大金、富邦金、玉山金、開發金、兆豐金、第一金、台新金、新光金、永豐金等也是買單敲進標的，推升股價持續在平盤上整理，統計 14 家上市金控今天幾乎同步走揚。

銀行股部分，聯邦銀、台中銀、上海商銀也相對有撐，盤中股價同樣有 1% 以上漲幅；另外，王道銀、高雄銀、台企銀等獨立銀行也是買單敲進標的，拉抬股價同步走揚。

金控股去年在升息、債券殖利率彈升壓力下，拖累部分金控子公司淨值下滑，連帶影響今年配息能力，拖累股價疲弱，所幸在金管會放寬，准許金控使用資本公積、法定盈餘公積發放現金股息後，緩解金融股配息壓力，讓金融股空頭警報壓力暫時解除。