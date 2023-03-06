盤中速報 - 先進光(3362)急拉3.41%報106.0元，成交40,326張

先進光(3362-TW)近5分K漲速3.41%，06日13:18報106.0元，成交40,326張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
先進光(3362-TW)近5日股價上漲18.37%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲0.63%。櫃買指數上漲1.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,397 張
- 外資買賣超：+1,034 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+363 張
- 融資增減：+1,661 張
- 融券增減：+1,094 張
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投組標的成分
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3141
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