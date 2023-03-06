盤中速報 - 先進光(3362)股價大漲至105.5元，漲幅達7%

先進光(3362-TW)06日13:17股價上漲6.9元，報105.5元，漲幅7%，成交39,667張。

先進光(3362-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片加工製造買賣。鏡片組合裝配製造買賣。光學原器加工製造買賣。

近5日股價上漲18.37%，櫃買指數上漲1.04%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,397 張
  • 外資買賣超：+1,034 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+363 張
  • 融資增減：+1,661 張
  • 融券增減：+1,094 張

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