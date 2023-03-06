中國企業緊抱美元 準備迎戰人民幣「破7」

中國銀行業從業人員、企業高層及《路透》分析數據的結果顯示，部分中國企業抱緊出口收到的美元貨款，也有業者進行人民幣避險操作。

據《路透》報導，中國銀行人員透露，客戶不願意將美元貨款換成人民幣，而交易所申報文件顯示，今年來已有 30 多家 A 股上市公司用衍生性金融商品規避匯率風險。

中國央行的數據也顯示，過去一年逐步下滑的商業銀行美元存款，1 月走勢逆轉，躍增 340 億美元至 8,878 億美元。

在上海擁有一家電子元件出口公司的朱女士說，她正保留部分美元，押注每年流入的大約 700 萬美元貨款能提振公司獲利。她說：「我可能需要把一些美元換成人民幣，才能付款給國內供應商。但我覺得手頭應該留住一些美元，因為人民幣會進一步貶值。」

中國南方航空也是看空人民幣的企業之一。這家中國最大航空公司 2 月 28 日提交給證交所的文件顯示，今年最多會有 40 億美元的避險交易，以消除匯兌損益，金額遠高於去年的 8.5 億美元。

人民幣匯率 1 月觸及六個月高點後，目前逼近 1 美元兌人民幣 7 元心理關卡。離岸人民幣周一（6 日）盤中報人民幣 6.9232 元。

陸客出國旅行會用到外幣、美國聯準會（Fed）可能進一步升息，以及地緣政治緊張引發資金流流出中國，人民幣正面臨貶值壓力。

德國商業銀行資深中國經濟學家胡東安說：「美中不斷升級的地緣政治緊張情勢，短期內可能導致人民幣貶破 7 元關卡，但如果中國即將公布的數據顯示經濟持續改善，人民幣可能走穩。」

隨著中國經濟穩步復甦，這可能為人民幣帶來支撐，最終吸引資金流入。瑞銀投資銀行首席中國經濟學家汪濤把今年的中國經濟成長預測上修至 5.4%。

中國國務院總理李克強周日在全國人大會議宣讀政府工作報告，提出全年經濟擴張 5% 左右的目標，汪濤說這與他們的基準預測相同。

汪濤表示，如他們預期，中國政府把恢復和擴大消費擺在優先位置，但未提及大規模消費刺激或收入補貼。