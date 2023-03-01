上月在岸人民幣一度回吐今年漲幅 市場估人民幣仍有撐

上月在岸人民幣兌美元匯價一度回吐今年來漲幅，較 1 月下跌逾 1,800 點，但分析師預料人民幣匯率仍有支撐。

《財聯社》報導，在剛剛過去的 2 月，人民幣兌美元匯率貶值壓力趨增。在岸人民幣匯率周二（28 日）收盤報人民幣 6.9392 元兌 1 美元，較 1 月末貶值約 2.69%，全月累計下跌 1,821 點。上月離岸人民幣兌美元匯率也貶值約 2.95%。

在岸人民幣匯率周一一度貶至 6.9645 元，較上一交易日下跌 203 點，較去年底收盤價小幅貶值約 0.19%，這意味著在岸人民幣兌美元匯價一度回吐今年來漲幅。

憑借著周二小幅回升，在岸人民幣匯價又較去年底升值約 0.176%，但相比之下，在岸人民幣截至 1 月底的升幅為 2.8%。

如今人民幣匯率再度接近「7」整數關口。自 2019 年以來，人民幣經歷三次「破 7」，但匯率皆在較短時間內回到「7」下方。

中銀證券全球首席經濟學家管濤說：「7 只是一個數字，不是了不起的事情。在去年 9 月中旬，人民幣時隔兩年又再次跌破 7，我們外匯供求基本平衡，市場也是低買高賣，到去年 12 月初，人民幣又升回到 7 以內，所以 7 並不是很重要的事情」。

「當前人民幣跟隨美元貶值的節奏比較適宜，7 並非不可破，但是最好是在美元能觸及或站上 106 的時候。這一幕在未來一個月內極有可能出現。」東吳證券首席宏觀分析師陶川表示。

近期人民幣匯率承壓，主因是美元走強。市場人士指出，近期多位美國聯準會（Fed）官員發表鷹派言論，或支持央行繼續升息，可能引發美元指數保持高檔震盪，從而對人民幣產生一定貶值壓力。

截至本周二，美元指數報 104.9868，今年來升值約 1.45%，且 2 月偏強運行，勁漲約 2.82%。

儘管如此，分析師認為，隨著中國經濟基本面持續改善，以及結售匯需求釋放，人民幣匯率可能仍有支撐。

中金公司外匯研究專家李劉陽說：「上周美元人民幣匯率收盤在 6.96 附近，與去年年末的水準基本持平，該水準也將觸發一定的結匯需求，從而給人民幣匯率帶來一定支撐」。該機構估本周人民幣運行區間可能落在 6.90 元至 7.00 元。

植信投資研究院高級研究員常冉則認為，國際收支保持整體順差，也有利於人民幣匯率。「雖然中美利差倒掛的局面尚未扭轉，1 月外資機構對人民幣債券的減持規模擴大至 1,065 億元，但與債券市場外資減持形成對沖的是股票投資項的資金大幅淨流入。」