盤中速報 - 長科*(6548)股價拉至漲停，漲停價38.1元，成交5,503張

長科*(6548-TW)06日10:14上漲3.45元，股價漲停報38.1元，委買9,776張，成交5,503張。
主要業務為導線架製造。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日上漲0.5%。
長科*(6548-TW)近5日股價上漲0.58%，櫃買指數上漲1.04%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-356 張
- 外資買賣超：-358 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-246 張
- 融券增減：0 張
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