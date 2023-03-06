盤中速報 - 長科*(6548)股價拉至漲停，漲停價38.1元，成交5,503張

長科*(6548-TW)06日10:14上漲3.45元，股價漲停報38.1元，委買9,776張，成交5,503張。

主要業務為導線架製造。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日上漲0.5%。

長科*(6548-TW)近5日股價上漲0.58%，櫃買指數上漲1.04%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-356 張
  • 外資買賣超：-358 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-246 張
  • 融券增減：0 張

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