盤中速報 - 達邁(3645)急拉2.02%報35.3元，成交161張

達邁(3645-TW)近5分K漲速2.02%，06日10:04報35.3元，成交161張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

達邁(3645-TW)近5日股價上漲0.59%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.35%。台灣加權指數上漲0.67%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+28 張
  • 外資買賣超：+37 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-9 張
  • 融資增減：-48 張
  • 融券增減：-11 張

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