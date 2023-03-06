盤中速報 - 達邁(3645)急拉2.02%報35.3元，成交161張

達邁(3645-TW)近5分K漲速2.02%，06日10:04報35.3元，成交161張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達邁(3645-TW)近5日股價上漲0.59%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.35%。台灣加權指數上漲0.67%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+28 張
- 外資買賣超：+37 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
- 融資增減：-48 張
- 融券增減：-11 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.26%
$12,226
原投組報酬率
+15.68%
$11,568
投組標的成分
40%
3141
20%
3027
20%
2732
10%
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10%