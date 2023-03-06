盤中速報 - 大立光(3008)股價大漲至2390.0元，漲幅達7.17%

大立光(3008-TW)06日09:06股價上漲160元，報2390.0元，漲幅7.17%，成交383張。
大立光(3008-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各式光學鏡頭模組。觀景器模組與光電零組件。以上產品之研發設計生產銷售與技術服務等。
近5日股價上漲1.13%，台灣加權指數上漲0.67%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-323 張
- 外資買賣超：-409 張
- 投信買賣超：+77 張
- 自營商買賣超：+9 張
- 融資增減：-19 張
- 融券增減：-9 張
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