盤中速報 - 大立光(3008)急拉2.39%報2360.0元，成交332張

大立光(3008-TW)近5分K漲速2.39%，06日09:05報2360.0元，成交332張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大立光(3008-TW)近5日股價上漲1.13%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲1.68%。台灣加權指數上漲0.67%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-323 張
- 外資買賣超：-409 張
- 投信買賣超：+77 張
- 自營商買賣超：+9 張
- 融資增減：-19 張
- 融券增減：-9 張
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AI優化後報酬率
+35.25%
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原投組報酬率
+25.88%
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投組標的成分
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3141
20%
3027
20%
2732
10%
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