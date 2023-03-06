盤中速報 - 大立光(3008)急拉2.39%報2360.0元，成交332張

大立光(3008-TW)近5分K漲速2.39%，06日09:05報2360.0元，成交332張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大立光(3008-TW)近5日股價上漲1.13%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲1.68%。台灣加權指數上漲0.67%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-323 張
  • 外資買賣超：-409 張
  • 投信買賣超：+77 張
  • 自營商買賣超：+9 張
  • 融資增減：-19 張
  • 融券增減：-9 張

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