〈能源盤後〉市場擺脫阿聯脫離OPEC傳聞影響 原油本周收高

原油期貨價格周五 (3 日) 抹去早盤跌幅，本周收高。在外媒報導阿聯 (UAE) 考慮退出石油輸出國組織 (OPEC) 後，原油期貨價格一度跌逾 2%，但阿聯官員隨後否認，稱沒有退出 OPEC 的計畫，油價轉漲。

本周受到中國需求激發的樂觀情緒鼓舞，油價收高，但因通膨仍強勁，市場預期美聯準會 (Fed) 和其他主要央行的升息幅度較先前估計更高，縮限油價上漲空間。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 97 美分或 1.2%，收於每桶 79.13 美元，本周收高 3.6%。

5 月交割 Brent 期貨價格上漲 59 美分或 0.7%​​，收每桶 85.32 美元，本周收高 3.1%。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 2.73 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 2.903 美元，

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.8%，收每百萬 Btu 2.898 美元，本周收高 13.8%。

市場驅動力

《華爾街日報》援引知情人士報導，沙烏地阿拉伯 (沙國) 和阿拉伯聯合大公國 (即阿聯)之間局勢緊張，阿聯內部長年討論是否離開 OPEC 而未果，但近期與沙國的分歧再度激發當局的意願。

報導稱，兩國在地緣政治不同調是主因，首先兩國在葉門衝突中的立場分歧逐漸擴大，另外，去年 OPEC+ (含俄羅斯) 不顧美政府的反對，大幅減產石油，也造成沙國和阿聯的衝突，阿聯官員曾私下向美方透露，他們也希望能生產更多石油。

然而該篇報導出來不久後，又有其他外媒衡平報導，據知情人士和其他阿聯官員表示，相關報導「與事實相去甚遠」，阿聯並沒有離開 OPEC 的計畫，令早盤受挫的原油價格逆轉收高。

Ing 分析師寫道，因整體市場對中國經濟復甦感到樂觀，令原油在周四連續第三日上漲。本周稍早發布的中國經濟活動調查數據，奠定該基調。

與此同時，Brent 原油現貨價和近月價均較遠期價溢價，即逆價差，反映出近期需求的增加。周四交易，Brent 近期價格和下一個月價格之間的價差達每桶 66 美分，為 3 個月高點。

另一方面，美國正面的經濟數據反令市場憂心忡忡，因他們擔心 Fed 恐因此更積極升息以打壓通膨，從而加深經濟衰退的威脅。

2023 年天然氣期貨價格已見下跌，但本周卻紮實收高。

Schneider Electric 全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示：「在尤其看跌的冬季中，近期天氣前景變得更加平衡，可能有一些月中供暖需求高於平均的潛力。」與此同時，美國最溫暖的地區已開始升溫，可能引發一些額外的製冷需求。