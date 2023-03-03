〈能源盤後〉需求樂觀情緒提振 原油收登2周最高點

受美國需求好轉和中國經濟數據改善的跡象支撐，原油期貨價格周四 (2 日) 收登 2 周最高點。

然而，火燙的通膨數據令市場預期全球央行將持續積極收緊貨幣政策，這恐讓日後的經濟走向衰退，最終抑制能源需求。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 47 美分或 0.6%，收於每桶 78.16 美元，創最近月契約自 2 月 16 日以來最高收盤價。

5 月交割 Brent 期貨價格上漲 44 美分或 0.5%​​，收每桶 84.75 美元，同樣創 2 周最高收盤價。

4 月交割的汽油期貨價格上漲近 1%，收每加侖 2.7003 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.8662 美元，

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.6%，收每百萬 Btu 2.765 美元。

市場驅動力

在樂觀的中國製造業和服務業採購經理人指數 (PMI) 公布後，原油延續前一交易日的漲勢。

然而，OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示，這波由中國經濟帶動的油價漲勢正與暫時回歸的美元交易對抗，因為美國勞動力市場仍未顯示出疲軟跡象。

美政府周四公布，2 月底申請失業救濟金人數略有下降，且連續第七週低於 20 萬人。

Moya 指出，通常情況下，美國勞動力數據強勁是短期原油需求改善的驅動力，但現在卻並非如此。

「美國經濟恐須面對更積極的 Fed，這恐意味經濟須吞下更多苦頭，且今年稍晚恐陷入衰退。」Moya 說。

他指出，油價另一個打擊是歐元區的通膨前景，這也可能迫使歐洲央行「更積極收緊貨幣」，就像美國聯準會 (Fed) 一樣。

儘管能源價格迅速回落，但歐元區 2 月通膨下降程度卻低於預期，這進一步表明價格壓力比之前想像的更為持久。

歐盟統計局周四公佈初值，2 月歐元區消費物價年增 8.5%，僅較前月年增率 8.6% 稍微下降，高於分析師預期。根據《華爾街日報》調查，經濟學家共識預期的年增率為 8.2%。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，中國經濟復甦帶來的樂觀情緒，與美歐火燙的通膨數據相互對抗，後者動力在周四早盤引發進一步的鷹派資金流動。

「中國政府同步大幅上修其今年成長前景，這被視為西方任何經濟放緩的平衡因素。」他說。

能源資訊署 (EIA) 周三數據顯示，上周美國原油庫存增加 120 萬桶，雖然高於一些分析師的估計，但卻是自 1 月 20 日止的當周以來最小增量，令周三油價最終找到支撐力。

美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油供應量增加了 620 萬桶。「與 API 數據相比，EIA 的數據令多頭鬆了一口氣。」Sevens Report Research 報告寫道。

他們指出，更細部的資訊全是利多，因為煉油廠利用率僅下降 0.1% 至 85.8%，而非預期下降的 0.3%。汽油供應量 (消費者需求的隱含指標) 超過 900 萬桶 / 日 ，達到 910 萬桶 / 日，為 11 月初以來的第三次。

天然氣方面，美國上周供應量下降至接近市場預期，但低於五年平均水準，令期貨價格收低。

EIA 周四公布，上周 (2/24 止) 美國天然氣供應量下降 810 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周減少 790 億立方英呎，但 5 年來同期供應量下降均值為 1340 億立方英呎。