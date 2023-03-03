外資狂掃面板雙虎3.8萬張 加碼高殖利率概念股

台股今 (3) 日開高走低，漲點大幅收斂，終場小漲 9.7 點收在 15608.42 點，外資雖站賣方，但特別青睞面板雙虎友達、群創，合計大買逾 3.8 萬張，也青睞隱含高殖利率的概念股，包括京元電、聯電、長榮等。

三大法人合計買超 7.58 億元，外資賣超 21.14 億元，連 4 賣，投信續挺台股，買超 28.06 億元，連 10 買，自營商則終止連 3 賣，轉買 6.6 億元；期貨方面，外資期現貨同步做空，減碼多單 1653 口，未平倉多單口數降至 14433 口。

外資今日大買友達、群創共 3.8 萬張，京元電也因昨日公告股利，隱含殖利率高達 8%，外資也積極卡位、大買破萬張，聯電與長榮也都有 7000 張以上，景碩與欣興則因股價跌深也獲青睞，分別達 5100、3600 張。

外資賣超則瞄準金控、漲多電子股進行提款，包括中信金、遠東銀、開發金、第一金等，華邦電因在兩日內大漲超過 13%，外資也逢高調節近萬張，同集團的華新則受財報失色影響，賣超張數高達 1.3 萬張，高居外資賣超之冠。

投信與自營商也同樣看好面板族群，投信大買群創 1.2 萬張，自營商則雙雙加碼群創、友達，張數分別達 9700、4300 張。