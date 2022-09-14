百容導線架客戶調整庫存 下半年轉趨保守

百容 (2483-TW) 在半導體導線架客戶調節庫存影響下，第三季看法轉趨保守，估營收將較第二季衰退，且銅價下跌恐造成存貨跌價損失，百容預估，最快到明 (2023) 年首季才能恢復正常。

百容 8 月營收 1.85 億元，月減 2.76%，年減 9.54%；累計前 8 月營收 15.77 億元，年增 13.06%。法人估，百容下半年難再看到單月 2 億元以上的營收水準。

百容上半年受惠半導體導線架需求強勁，加上中國大陸、台灣產能相互支援，稅後純益 1.22 億元，年增 2.37%，每股純益 1.12 元。上半年平均單月營收均超過 2 億元，不過，7 月因客戶端調整庫存影響、營收跌破 2 億元，僅 1.9 億元，8 月再度下滑，9 月訂單能見度也不高。

百容主管指出，完成安徽滁州遷廠後，電子零組件生產趨穩，成長動能來自沖壓半導體導線架需求提升，帶動營收、獲利成長，但由於第三季進入半導體客戶庫存調整期，營運趨保守，第四季市場需求仍待觀察。

百容投資的台中工業區新廠興建案將完工，整體台中新廠投資額已達 27.51 億元，將在 10 月完成建廠，並取得使用執照，2023 年量產，新廠動能主要著眼未來幾年半導體產業應用。