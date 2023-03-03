盤中速報 - 世芯-KY(3661)急跌-2.42%報1015.0元，成交1,681張

世芯-KY(3661-TW)近5分K跌速2.42%，03日09:24報1015.0元，成交1,681張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世芯-KY(3661-TW)近5日股價下跌0.31%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,016 張
  • 外資買賣超：+1,590 張
  • 投信買賣超：+224 張
  • 自營商買賣超：+202 張
  • 融資增減：-239 張
  • 融券增減：+64 張

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