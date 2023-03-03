在這個晶片關鍵領域 中國一馬當先

中國 RISC-V 生態發展史上最大規模會議周四（2 日）在上海登場，英特爾 (INTC-US) 、Google 等科技巨擘齊聚一堂，探討如何共建 RISC-V 生態，推動第三波晶片浪潮到來，目前中國在 RISC-V 領域一馬當先。

據《環球時報》報導，首屆玄鐵 RISC-V 生態大會周四在上海揭幕，應阿里巴巴 (09988-HK) 集團旗下半導體公司平頭哥邀請，英特爾、Google、Canonical、Imagination、海爾、支付寶等數百家企業和機構共聚一堂，討論一個可能改變晶片產業格局的話題：如何共建 RISC-V 生態，推動第三波晶片浪潮到來。

中國工程院院士倪光南在會上表示，RISC-V 是中國 CPU 領域最受歡迎的架構，成為推動新一代 IT 發展的新引擎。

RISC-V 是一種晶片指令集架構，溝通軟體和硬體的關鍵技術。半導體產業誕生幾十年來，主流架構只有兩個：英特爾 X86 和 ARM 架構，前者在個人電腦（PC）時代「喊水會結凍」，後者在行動網路時代呼風喚雨。

過去，中國不是世界晶片行業的主角，核心原因之一，正是處理器架構技術的空白。

新機遇出現在 2010 年。美國加州大學柏克萊分校大衛 · 帕特森教授團隊研發了 RISC-V 指令集，並宣布對外開源，允許任何企業、開發者免費使用這個架構，研發晶片。

適逢人工智慧物聯網（AIoT）市場爆發，社會對定制化、專業化晶片的需求即將井噴。比起舊架構，開放、簡潔的 RISC-V 更適合 AIoT，開源模式也大幅降低晶片研發進入門檻。

中國晶片行業與國際同行幾乎同時捕捉到信號。2015 年，全球首家專注 RISC-V 處理器研發的晶片公司 SiFive 在美國成立；同年，阿里巴巴宣布進入半導體領域，並在三年技術積累後成立平頭哥。那一時期，平頭哥就已開始探索 RISC-V 技術。

幾年來，中國企業和研究機構進入 RISC-V 領域，參與 RISC-V 標準制定、硬體研發、終端應用等環節。截至去年，全球 RISC-V 架構處理器出貨 100 億顆，其中一半來自中國。

「中國在 RISC-V 領域一馬當先」。RISC-V 國際基金會執行長 Calista Redmond 說，RISC-V 是迄今為止最具潛力的開放式架構，全世界都在投資研發 RISC-V，以平頭哥為代表的中國企業，表現尤為搶眼。

平頭哥先後推出三大系列八款 RISC-V 處理器，是 RISC-V 量產晶片採用最廣泛的 IP 核。平頭哥推動完成幾乎市面上所有主流作業系統與 RISC-V 的適配，不但很好地適配安卓、Debian、Fedora、Gentoo、Ubuntu 等主流作業系統，還深度適配龍蜥、統信、openKylin、創維酷開 OS 等國產作業系統。