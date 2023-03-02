120多年來首次跌破80萬人 日本首相岸田文雄：少子化「情況危急」

日本去年 (2022 年) 的新生兒出生人數跌破 80 萬人，創下 120 多年來新低。日本首相岸田文雄承認「情況危急」，表示將推動相關因應政策。

日本厚生勞動省週二 (28 日) 發布的數據顯示，去年日本新生兒人數跌破 80 萬人，僅有約 79.97 萬人，較上一年減少 4.3 萬人，創下 1899 年以來，新生兒數量首次跌破 80 萬人大關。

與此同時，日本的死亡人數幾乎是新生兒人數的 2 倍。在 2022 年，日本總死亡人數也突破記錄達到 158.2 萬人，較上一年增長近 9%，突顯出人口老齡化和新冠肺炎疫情造成的嚴重影響。

對此，日本首相岸田文雄表態，承認「情況危急」。他表示：「日本出生人數連續 7 年減少，我認為這是一種危急情況。為了翻轉少子化的趨勢，政府需要充實並推進當前時代和社會所需要的相關政策，我強烈感受到這件事的重要性。」

日本一項針對 18 歲左右年輕人的調查顯示，生育率低落的主因來自於財力和精力等多方面問題。有將近六成的受調者表示有生育意願，但是，認為自己將來真的會生育子女的佔比卻低於 50%。

當被問及可能阻礙生育的因素時，調查結果顯示，「經濟負擔」問題的佔比最高，達到 69%，其次則是「難以平衡工作以及育兒的問題」，佔比為 54%。

以性別來看，女性受調者認為是「心理壓力」和「生理壓力」的比例分別是 37% 和 36%，皆較男性受訪者的比例高出 10 多個百分點。

在被問及希望日本政府採取哪些措施提高生育率時，有達到 39% 的人希望免除學費，佔比最高，有 33% 希望政府提高育兒家庭補助，另有超過 20% 希望能休育兒假，或是增加日托育兒機構數量。