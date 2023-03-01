〈財報〉勞氏上季營收未達預期 全年銷售財測保守

勞氏 (Lowe"s)(LOW-US) 周三 (1 日) 公布的第 4 財季銷售額低於華爾街預期。這家家居裝修零售商對本財年也發表了保守的展望。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，與華爾街的預期相比，這家家居裝修零售商的表現如下：

●每股調整後獲利 2.28 美元，高於預期的 2.21 美元

●營收 224.5 億美元，低於預期的 226.9 億美元

該公司截至 2 月 3 日當季淨利為 9.57 億美元，而去年同期為 12.1 億美元，合每股 1.78 美元。銷售額從一年前的 213.4 億美元增至 224.5 億美元。

勞氏表示，預計 2023 財年總銷售額將在 880 至 900 億美元之間，而華爾街的預期為 904.8 億美元。該公司還預計，與上一財年相比，同店銷售額將持平或下降 2%。

該公司預計全年每股獲利在 13.6 至 14 美元間，而分析師預測為 13.79 美元。

在新冠疫情期間，家居裝修市場隨著困在家裡的消費者進行昂貴的裝修並美化生活空間而大幅成長。但近日來市場壓力更大，因高通膨而感到壓力的購物者一直將可自由支配的錢用於旅行和娛樂，而不是庭院家具和油漆等商品。

上周競爭對手家得寶 (Home Depot)(HD-US) 自 2019 年 11 月以來首次未達到華爾街對營收的預期，並發布低調的財測。該公司預計，隨著疫情帶動的榮景消退，未來幾季消費者支出將持平，該產業將面臨更大壓力。

然而，美國住房供應持續短缺和住房存量老化，家居裝修業長期受，這可能會使零售商受益。隨著利率在房市停滯不前的情況下飆升，許多享有低利率的屋主可能會選擇留在家中進行裝修，而不是搬到新的地方。