內外資聯手砍華新4.2萬張 外資敲進晶圓雙雄

台股今 (1) 日開低震盪走高，終場收在 15598.49 點，上漲 94.7 點或 0.61%。外資再度賣超台股，聯手內資大砍華新 4.2 萬張，以及中鋼與多檔金融股；資金搶進晶圓代工雙雄。

三大法人今日僅投信站在多方，買超 14.73 億元；外資持續賣超 45.36 億元，自營商賣超 26.83 億元，三大法人合計賣超 57.3 億元。期貨方面，外資期貨淨多單縮減至 14832 口。

觀察外資今日操作，大舉調節傳產股，華新 3.7 張最多，其次為中鋼 2.3 萬張，台泥 1.6 萬張、長榮航 1.5 萬張，潤泰新、中鴻、榮剛也遭減持。

金融股也淪為外資提款機，包括新光金 1.6 萬張、第一金 1.5 萬張、國泰金 1.3 萬張、元大金 1.1 萬張、開發金近萬張。其餘個股包含群創 1.5 萬張、國泰永續高股息 2.3 萬張。

外資資金轉進電子股，聯電 3.1 萬張居冠，台積電 7956 張、中興電 6422 張、頎邦、鴻海、英業達逾 2000 張；另外，加碼臺企銀、東和鋼鐵、王道銀行、元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2、期街口布蘭特正 2 等。

投信賣超方面，與外資一起拋售華新 4706 張，其他個股包含中鴻、友達、新光鋼、漢翔、豐泰、致茂、中鋼、群聯、建準；買超前十名分別為群創、開發金、仁寶、永豐金、日月光投控、元大金、英業達、宏碁、兆豐金、第一金。