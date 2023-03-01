群電去年每股賺8.2元 今年營運可望再創高峰

群電 (6412-TW) 今 (1) 日公佈去年營運表現，第四季稅後純益 7.51 億元，季減 22.3%、年減 2.2%，每股純益 1.9 元，全年稅後純益 32.47 億元，年增 14.8%，每股純益 8.2 元，今年營運可望倒吃甘蔗，營收、獲利再創高峰。

群電董事會今決議，每股將配發 5.9 元現金股利，股利發放率為 72%，以今日收盤價 80 元計算，現金殖利率達 7.37%。

群電去年第四季營收 95.01 億元，季減 12%、年減 10.6%，毛利率 20.5%，與前季持平、年增 2.5 個百分點，營益率 10.2%，季減 1.2 個百分點、年增 1.7 個百分點，稅後純益 7.51 億元，季減 22.3%、年減 2.2%，每股純益 1.9 元。

群電去年全年營收 410.6 億元，年增 1.7%，毛利率 18.6%，年增 0.9 個百分點，營益率 9.5%，年增 1 個百分點，稅後純益 32.47 億元，年增 14.8%，每股純益 8.2 元。

群電表示，儘管去年面臨缺料、中國疫情封控、重慶限電等多重挑戰，營運仍繳出三率三升的好成績，面對經濟不確定性積極調整庫存，庫存金額已下降 26 億，回到 2020 年底水準。

展望今年，群電表示，在產業調整庫存之下第一季展望保守，但看好本季可望落底並逐季回升，下半年可望較上半年成長，上、下半年營收比重可望達 43:57。

雲端智能電源產品布局發酵，去年此業務營收年成長高達 23%，營收比重更首度突破 5 成，營收貢獻已超越傳統 PC 應用；群電也積極布局氮化鎵 (GaN) 技術，預期今年 GaN 筆電電源出貨量可望較去年倍增。

另外，公司伺服器電源、智慧建築多年耕耘將開花結果，今年此業務將維持雙位數以上成長。