〈台幣〉連假後補跌 貶逾1.7角摜破30.6關卡 探近2個月新低

228 連假結束後首個交易日，新台幣兌美元匯率今 (1) 日摜破 30.6 元關卡，盤中最低下探 30.652 元，貶值 1.72 角，創近 2 個月新低，由於台北股匯休市期間，人民幣等亞幣普遍走弱，新台幣補跌意味濃厚；台股方面，早盤一度挫逾百點，在電子股止跌回升下，跌勢逐漸收斂。

新台幣月線轉貶，累計 2 月重貶 4.28 角，貶值幅度 1.4%。新台幣兌美元今天以 30.56 元貶值開盤，隨著美元買盤湧現，匯價一路走弱，最低來到 30.652 元，貶值多達 1.72 角，為今年 1 月 6 日以來的新低。

觀察主要貨幣今天對美元表現，新台幣早盤重貶超過 0.4%，為亞幣中最弱勢，日元也貶值 0.12%，韓元、泰銖逆勢升值 0.36%，人民幣也反彈 0.1%，新加坡幣則在平盤附近整理。

美元指數持續走強，人民幣匯價跌跌不休，近來不斷回測 7 整數關口，累計 2 月貶值幅度達 2.69%，專家認為，未來兩個月人民幣破 7 的機率非常大。

台股方面，由於美國聯準會升息壓力再度增溫，大盤今天震盪走跌，一度挫逾百點、摜壓到 15387.38 點，失守 5、10 日線及月線三道關卡，但在台積電領軍半導體股翻紅下，大盤快速收斂跌勢，拉升至平盤附近，而金融股賣壓仍偏重。