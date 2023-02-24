〈台幣〉股匯上沖下洗 貶7.5分收30.48元 周線連3貶

台北股匯市今 (24) 日上沖下洗，台股尾盤爆量急殺逾百點，新台幣兌美元匯率早盤一度升抵 30.3 字頭，但美元買盤隨即湧現，使得匯價由升轉貶，甚至摜破 30.5 元關卡，終場貶勢收斂，貶值 7.5 分，收在 30.48 元，台北及元太外匯市場總成交值 18 億美元。

新台幣周線連 3 貶，本周累計貶值 7.6 分，貶幅約 0.25%。

台北匯市今天大洗三溫暖，新台幣兌美元早盤最高來到 30.37 元、升值 3.5 分，最低來到 30.506 元、貶值 1.01 角，終場以 30.48 元作收、貶值 7.5 分，昨天的升幅近乎回吐，台北外匯市場成交值 11.78 億美元，元太外匯市場成交值 6.22 億美元。

受到 MSCI 季度調整盤後生效影響，台股今天最後一筆爆出 480 億元大量，台積電、聯發科等主要電子股跳水，金融、傳產也無力，加權指數尾盤急殺，下跌 111.62 點，收在 15503.79 點，成交值放大至 2861 億元。外資反手賣超台股約 80 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數上漲 0.19%，人民幣重貶 0.65%，韓元貶值 0.59%，歐元及新台幣均貶值 0.25%，新加坡幣貶值 0.23%，越南盾和日元小幅走揚。