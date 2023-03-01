【加密貨幣開箱文】簡單三步 快速入門OKX

一、下載註冊 OKX APP

（一）下載

1）Android 版本

打開 OKX 官網，點擊下載圖示，用手機掃描出現的二維碼（建議用瀏覽器進行掃碼，微信掃碼可能會出現網頁停止訪問的情況），點擊【本地下載】，然後根據提示完成下載、安裝。

2）iOS 版本

在 APPLE STORE 下載 OKX APP（完整下載教程點擊即可獲取）

1、進入 AppStore，登錄註冊帳戶，在 App Store 里搜索 “OKX”，即可進行下載。

（二）註冊

1、打開 OKX APP，點擊「註冊帳號」; 註冊分為手機號註冊和郵箱註冊兩種方式，您可以自由選擇註冊類型，然後按照要求填寫完整相應資訊即可完成註冊。

2、完成圖片驗證后，輸入收到郵箱或者手機驗證碼、並設置相關密碼

二、KYC 認證後入金

（一）什麼是 KYC

KYC（Know Your Customer）政策（即充分瞭解你的客戶）對帳戶持有人的強化審查，是反洗錢用於預防腐敗的制度基礎。

（二）為什麼做 KYC

KYC 政策不僅要求金融機構實行賬戶實名制，瞭解帳戶的實際控制人和交易的實際收益人，還要求對客戶的身份、常住地址或企業所從事的業務進行充分的瞭解，並採取相應的措施。

KYC 認證可保障我們的資金安全，開啟不同等級的 KYC 身份認證可以解鎖對應的交易許可權。我們建議您完成 Lv.3 視頻認證，這樣可以增加您購買 / 提現數位貨幣的單筆額度。

（三）如何完成 KYC 認證

1、打開 OKX APP，完成註冊登錄后，或者點擊首頁左上角個人中心，選擇身份認證。

2、點擊去認證，按照提示完成認證。

3、Lv.1 級認證通過後，可以繼續進行 Lv.2 高級認證，獲得更高的交易許可權。 您也可以去買幣區買幣入金。

若您已有數字資產，也可以直接通過充值充入 OKX 帳戶。 如果需要將其他平台的資產充到 OKX 時，可參考如下步驟進行操作。

1、打開 OKX APP，點擊資產頁面的充值按鈕，進入充幣頁面，按照指引選擇幣種、充值網路后，您會得到一個充幣位址，保存二維碼或複製位址，向該位址進行充值即可。

2、打開錢包或其他交易所，在發送 / 提幣頁面，選擇對應的幣種和鏈，在發送 / 轉帳 / 提幣頁面，收款位址填寫由 OKX 獲得的充幣位址，輸入提幣數量 / 金額，確定手續費 / 礦工費，無誤后點擊確認即可。

注意：應確保提幣所選幣種 / 鏈，均與獲取充值位址時所選的幣種 / 鏈保持對應，例如都為 BTC-Bitcoin，以免造成資產丟失。

3、等待一段時間充幣成功后，即可在充幣頁面查詢到充幣記錄，也可在資產處查看充值至 OKX 的加密數字資產。

注意：

（1）只能向生成的充值位址充入選擇的幣種，其他幣種充入該位址則無法找回。

（2）充值到賬和提現需要一定數量的網路確認數，在充值位址下方有明確提示，網路確認數可以在區塊中查詢。

（3）部分幣種存在單筆充值最小限額，在充值位址下方有明確提示，低於最小限額的充值不會到賬並且資產無法找回。

（4）充值網路需要選擇提幣平臺支援該幣種的相同充值網路，否則充值不會到賬。

（5）部分幣種在生成充值位址時會同時生成標籤，例如 XRP，標籤會在充值位址的下方標註，通常是一串數位，充值這些幣種時必須需要填寫充值地址和標籤，否則充值資產不會到賬。

完成數字資產的入金 / 充值後，即可進行交易。OKX 提供現貨、合約、策略、槓桿等多種交易類型，滿足不同投資者的不同交易需求，為使用者提供專業的產品和優質的服務，快來體驗吧→點擊註冊