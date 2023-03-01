盤中速報 - 上銀(2049)急拉2.04%報250.0元，成交1,898張

上銀(2049-TW)近5分K漲速2.04%，01日09:14報250.0元，成交1,898張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
上銀(2049-TW)近5日股價上漲5.6%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲3.5%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,394 張
- 外資買賣超：-895 張
- 投信買賣超：+2,035 張
- 自營商買賣超：+254 張
- 融資增減：+129 張
- 融券增減：+60 張
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+23.03%
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投組標的成分
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