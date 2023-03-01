盤中速報 - 王品(2727)急拉2.15%報285.5元，成交1,031張

王品(2727-TW)近5分K漲速2.15%，01日09:14報285.5元，成交1,031張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲17.95%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲9.28%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,107 張
- 外資買賣超：+1,481 張
- 投信買賣超：+869 張
- 自營商買賣超：-243 張
- 融資增減：-974 張
- 融券增減：+126 張
最新相關新聞
王品(2727-TW)近5分K漲速2.15%，01日09:14報285.5元，成交1,031張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
王品(2727-TW)近5日股價上漲17.95%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲9.28%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.36%
$13,436
原投組報酬率
+26.00%
$12,600
投組標的成分
40%
8996
20%
2732
20%
5258
10%
3027
10%