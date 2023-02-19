鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至10.27元，預估目標價為207.5元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對上銀(2049-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.57元下修至10.27元，其中最高估值13.12元，最低估值7.41元，預估目標價為207.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|13.12
|13.48
|最低值
|7.41
|10.48
|平均值
|10.23
|12.05
|中位數
|10.27
|12.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|30,156,702.39
|31,762,588.62
|最低值
|23,468,333.35
|26,196,000
|平均值
|26,664,981.37
|29,217,263.14
|中位數
|27,005,468.2
|28,698,919.93
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|10.36
|6.05
|6.03
|18.44
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,265,162
|21,266,659
|20,209,798
|29,333,129
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2049/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。