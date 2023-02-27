鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)目標價調升至250元，幅度約13.64%

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對上銀(2049-TW)提出目標價估值：中位數由220元上修至250元，調升幅度13.64%。其中最高估值360元，最低估值148元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予上銀(2049-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀1位。
上銀(2049-TW)今(24日)收盤價為251元。近5日股價上漲5.6%，相關電機機械類指數近5日上漲3.5%，台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。