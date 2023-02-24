盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.15%報1145.0元，成交3,664張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.15%，24日09:29報1145.0元，成交3,664張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲16.39%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,691 張
- 外資買賣超：-2,064 張
- 投信買賣超：+365 張
- 自營商買賣超：+8 張
- 融資增減：+425 張
- 融券增減：-63 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+13.90%
$11,390
原投組報酬率
+8.42%
$10,842
投組標的成分
40%
6643
20%
3290
20%
3661
10%
4768
10%