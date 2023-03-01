美股重點新聞摘要2023年03月01日

今日操盤前瞻

美股財報 (2/28 盤後)：惠普 (HPQ)、Rivian(RIVN)

澳洲 Q4 GDP

中國 2 月財新製造業 PMI

德國、英國、歐元區 2 月 Markit 製造業 PMI

美股財報 (3/1 盤前)：蔚來汽車 (NIO)

美國 2 月 ISM 製造業指數

美晶片法案補助規定公布：分潤條款、限制海外擴產、提供孩童托育

美國商務部將在 6 月底開始晶片法案 (CHIPs Act) 當中 390 億美元的晶片製造補助方案申請，相關規定在周二 (28 日) 公布，根據拜登政府，企業將須與政府分享超額利潤，提供員工子女托育計畫，且須同意受到中國產能擴張的限制。閱讀全文...

WSJ：美掐華為後路 4G 晶片恐遭斷貨

《華爾街日報》(WSJ) 週二 (28 日) 引述消息人士報導，基於國家安全考慮，美國正在考慮吊銷發給美國供應商的出口許可證，擬將華為禁令範圍擴大至 4G 晶片。閱讀全文...

Fed 2 月會議前 兩地區聯準銀行理事會表決不升息

亞特蘭大和達拉斯聯邦準備銀行周二 (28 日) 公布的貼現利率會議記錄顯示，其理事會 1 月中旬投票決定，維持向商業銀行收取的緊急貸款利率不變。閱讀全文...

今年需求反彈可期 惠普本季獲利展望佳 全年自由現金流前景不變

在消費者和企業支出謹慎的情況下，惠普 (HPQ-US) 周二 (28 日) 公布上季業績好壞參半。即使個人電腦 (PC) 需求下滑，其 Q2 獲利前景仍佳，並維持全年自由現金流預測不變，表明公司看好需求在今年反彈。閱讀全文...

特斯拉在墨西哥建廠計畫獲批准 投資人日可能公布細節

墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）周二（28 日）表示，美國電動車製造商特斯拉將在墨西哥北部城市蒙特雷（Monterrey）蓋新工廠，化解外界對墨國政府可能會因水資源短缺而阻止特斯拉建廠計畫的擔憂，而關於建廠的細節可能在該公司周三（1 日）的投資人日上公布。閱讀全文...