〈財報〉Zoom本季與全年獲利展望佳 盤後勁揚8%

視訊軟體供應商 Zoom Video Communications 周一 (27 日) 公布上季財報優於預期，且本季和全年獲利展望樂觀，帶動盤後股價大漲 8%，表明即使客戶陸續重回辦公室，對視訊會議的需求並沒有因此消失殆盡。

FY24 Q1 財測 v.s. Refinitiv 分析師共識預期

營收：10.80 億至 10.85 億美元 v.s. 11.1 億美元

調整後每股淨利 (EPS)：0.96 美元至 0.98 美元 v.s. 0.84 美元

2020 年疫情爆發，帶動 Zoom 當年股價飆升，但隨著疫情逐漸緩解，Zoom 過去兩年損失大幅縮水，而從最新財測可觀察出，在歷經疫情創造出的繁榮和蕭條後，Zoom 正在重新站穩腳跟。

展望 2024 會計年度，Zoom 預估全年營收將達 44.35 億至 44.55 億美元，即年增 1.1%，遜於分析師預期的 46 億美元，調整後 EPS 估落在 4.11 美元至 4.18 美元間，高於平均預期的 3.66 美元。

Zoom 的本季和全年財測好壞參半，營收展望略遜預期，但獲利前景樂觀，反映新一輪裁員和撙節措施的影響。

Zoom(ZM-US) 周一收盤小跌 0.28% 至每股股 73.72 美元，樂觀的獲利前景帶動盤後股價大漲約 8%。

FY23 Q4 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 分析師共識預期

營收：11.2 億美元 (年增 4%) v.s. 11 億美元

調整後 EPS：1.22 美元 (年減 5%) v.s. 0.81 美元

Zoom 上季營收雖持續成長，但增幅已較 2021 年和 2020 年顯著放緩，因疫情期間視訊服務需求大增，Zoom 前兩年同期營收增幅一度暴增三、四倍。

截至上季，Zoom 共擁有約 23.1 萬家企業客戶，年增 12%，其中，過去 12 個月營收貢獻超過 10 萬美元的客戶數量為 3471 家，年增 27%。隨著該公司逐漸流失消費者和小企業客戶，大企業客戶的營收占比已越來越高。

執行長袁征 (Eric Yuan) 在電話會議中向分析師表示，公司上季持續面臨年初時遭遇到的問題，包含企業客戶對支出方面的態度更加謹慎等。

袁征說，雖然大環境繼續為整體成長帶來負面影響，但上季仍保持強健的資產負債表和營運現金流，他並讚揚公司在非視訊業務方面取得的進展，包含網路電話和聯絡中心。