〈財報〉Zoom本季與全年獲利展望佳 盤後勁揚8%

視訊軟體供應商 Zoom Video Communications 周一 (27 日) 公布上季財報優於預期，且本季和全年獲利展望樂觀，帶動盤後股價大漲 8%，表明即使客戶陸續重回辦公室，對視訊會議的需求並沒有因此消失殆盡。
FY24 Q1 財測 v.s. Refinitiv 分析師共識預期
- 營收：10.80 億至 10.85 億美元 v.s. 11.1 億美元
- 調整後每股淨利 (EPS)：0.96 美元至 0.98 美元 v.s. 0.84 美元
2020 年疫情爆發，帶動 Zoom 當年股價飆升，但隨著疫情逐漸緩解，Zoom 過去兩年損失大幅縮水，而從最新財測可觀察出，在歷經疫情創造出的繁榮和蕭條後，Zoom 正在重新站穩腳跟。
展望 2024 會計年度，Zoom 預估全年營收將達 44.35 億至 44.55 億美元，即年增 1.1%，遜於分析師預期的 46 億美元，調整後 EPS 估落在 4.11 美元至 4.18 美元間，高於平均預期的 3.66 美元。
Zoom 的本季和全年財測好壞參半，營收展望略遜預期，但獲利前景樂觀，反映新一輪裁員和撙節措施的影響。
Zoom(ZM-US) 周一收盤小跌 0.28% 至每股股 73.72 美元，樂觀的獲利前景帶動盤後股價大漲約 8%。
FY23 Q4 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 分析師共識預期
- 營收：11.2 億美元 (年增 4%) v.s. 11 億美元
- 調整後 EPS：1.22 美元 (年減 5%) v.s. 0.81 美元
Zoom 上季營收雖持續成長，但增幅已較 2021 年和 2020 年顯著放緩，因疫情期間視訊服務需求大增，Zoom 前兩年同期營收增幅一度暴增三、四倍。
截至上季，Zoom 共擁有約 23.1 萬家企業客戶，年增 12%，其中，過去 12 個月營收貢獻超過 10 萬美元的客戶數量為 3471 家，年增 27%。隨著該公司逐漸流失消費者和小企業客戶，大企業客戶的營收占比已越來越高。
執行長袁征 (Eric Yuan) 在電話會議中向分析師表示，公司上季持續面臨年初時遭遇到的問題，包含企業客戶對支出方面的態度更加謹慎等。
袁征說，雖然大環境繼續為整體成長帶來負面影響，但上季仍保持強健的資產負債表和營運現金流，他並讚揚公司在非視訊業務方面取得的進展，包含網路電話和聯絡中心。