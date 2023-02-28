〈能源盤後〉波蘭輸油管遭俄斷供 但市場更擔心經濟衰退 油價收低

原油期貨周一 (27 日) 收低，本月月線可能收黑，反映市場擔憂聯準會 (Fed) 為了壓制通膨可能更進一步升息，也會打擊到經濟成長和原油需求。不過，由於俄羅斯暫停波蘭輸油管線出口，升高供給擔憂，油價跌幅有限。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 64 美分或 0.8%，收每桶 75.68 美元，本月迄今下跌 4%。

4 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 71 美分或 0.9%，報每桶 82.45 美元。最近月期貨將在周二到期，本月迄今可能下跌 2.4%。

5 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 78 美分或 0.9%，報每桶 82.04 美元。

3 月交割的汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.3683 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.8198 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格上揚 7.2%，收每百萬 Btu 2.731 美元。

市場推動力

Velandera Energy Partners 執行主任 Manish Raj 說，油市低迷的氣氛呼應每周原油庫存持續增加，雖然大家都在討論市場緊俏。實體市場的緊繃情形，顯然不如市場討論的嚴重。

根據美國能源資訊局 (EIA)，國內原油庫存在截至 2 月 17 日為止的一周增加 760 萬桶，連續九周增加。

FxPro 資深市場分析師 Alex Kuptsikevich 說，商業庫存高的情況少見，曾發生在 2016-17 年供給過剩，以及 2020 年疫情爆發初期。原油庫存現在比一年前高 15.1%。

由於庫存大幅成長，過去三周以來，美國產量穩定保持在每日 1230 萬桶。Kuptsikevich 說，與 2011 年中到 2015 年中的增產、以及 2016 年 10 月到 2020 年 3 月的增產，目前呈現緩慢成長，代表美國不急於重新找回被俄羅斯和石油輸出國家組織 (OPEC) 奪走的市占。

Velandera 的 Raj 則說，俄羅斯原油和精煉油品仍持續流動、不受影響，其韌性讓市場感到驚訝，似乎每一桶油都找到能替代歐洲的買家，導致之前眾人談論的短缺並未成真。

根據外媒報導，俄羅斯在上周末無預警停止從波蘭 Druzhba 輸油管線的石油出口。根據 ING 分析師，該管線一天為歐洲供應約 40 萬桶原油。

波蘭最大石油公司 PKN Orlen SA 表示，中斷沒有對終端用戶造成立即影響，因為俄國原油僅占供給量 10%，但如果中斷時間拉長，就會感受到衝擊。

另一方面，火熱的通膨和各種經濟數據，讓交易員預期 Fed 將比之前升息更多次，維持在高利率的時間也更久。這引發經濟衰退擔憂，並刺激美元上揚，而原油等大宗商品以美元計價，若美元升值會提高海外買家買進的成本。

ING 大宗商品策略師說，美國通膨數據重新燃起人們對 Fed 短期內把利率升更高的擔憂，並抵銷波蘭輸油管被斷供對油價帶來的支撐。