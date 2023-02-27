花旗集團將針對與俄羅斯相關業務提列1.9億美元費用

花旗集團將針對與俄羅斯相關業務提列1.9億美元費用。（圖：AFP）
花旗集團將針對與俄羅斯相關業務提列1.9億美元費用。（圖：AFP）

花旗集團 (C-US) 周一 (27 日) 表示，截至去年年底，預計將有 1.9 億美元的成本與縮減其俄羅斯消費者和機構銀行業務相關。

該公司在監管文件中表示，該公司將在 2024 年之前提列這些費用。

近兩年前，花旗在俄羅斯的業務是美國銀行業者中規模最大的，它表示將退出該國的零售業務，並將其列為從一些海外市場撤退的一部分。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，它更擴大了退出範圍，將其當地商業銀行部門包括在內，並預計費用約為 1.7 億美元。

除了花旗集團，摩根大通 (JPM-US) 和高盛集團 (GS-US) 等公司也在縮減俄羅斯業務。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+35.89%

$13,589

原投組報酬率

+29.86%

$12,986

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    六角

    2732

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 10%

    盛達

    3027

  • 10%

    國泰美國費城半導體基金ETF

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon