花旗集團將針對與俄羅斯相關業務提列1.9億美元費用

花旗集團 (C-US) 周一 (27 日) 表示，截至去年年底，預計將有 1.9 億美元的成本與縮減其俄羅斯消費者和機構銀行業務相關。

該公司在監管文件中表示，該公司將在 2024 年之前提列這些費用。

近兩年前，花旗在俄羅斯的業務是美國銀行業者中規模最大的，它表示將退出該國的零售業務，並將其列為從一些海外市場撤退的一部分。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，它更擴大了退出範圍，將其當地商業銀行部門包括在內，並預計費用約為 1.7 億美元。

除了花旗集團，摩根大通 (JPM-US) 和高盛集團 (GS-US) 等公司也在縮減俄羅斯業務。