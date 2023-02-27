花旗集團將針對與俄羅斯相關業務提列1.9億美元費用。（圖：AFP）Tag花旗俄羅斯提列花旗集團 (C-US) 周一 (27 日) 表示，截至去年年底，預計將有 1.9 億美元的成本與縮減其俄羅斯消費者和機構銀行業務相關。 該公司在監管文件中表示，該公司將在 2024 年之前提列這些費用。 近兩年前，花旗在俄羅斯的業務是美國銀行業者中規模最大的，它表示將退出該國的零售業務，並將其列為從一些海外市場撤退的一部分。 在俄羅斯入侵烏克蘭後，它更擴大了退出範圍，將其當地商業銀行部門包括在內，並預計費用約為 1.7 億美元。 除了花旗集團，摩根大通 (JPM-US) 和高盛集團 (GS-US) 等公司也在縮減俄羅斯業務。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+35.89%$13,589原投組報酬率+29.86%$12,986投組標的成分40%高力899620%六角273220%虹堡525810%盛達302710%國泰美國費城半導體基金ETF延伸閱讀海灣地區募資風潮方興未艾 花旗強化當地投行業務〈財報〉提高準備金 花旗集團第4季獲利下滑21%星展併花旗消金躍升在台最大外銀 消金業務估成長逾4倍相關貼文