星展併花旗消金躍升在台最大外銀 消金業務估成長逾4倍

星展銀行 (台灣) 併購花旗在台消金業務後，即將晉級為「在台最大外商銀行」。星展集團執行總裁高博德今 (16) 日表示，希望完成併購後可創造更大的綜效，包括存款、信貸、信用卡業務可望有 4 倍以上的增長，財富管理規模預估也有 3.5 倍的成長。

星展銀行 (台灣) 預計在今 (2023) 年第 3 季完成對花旗台灣市場消金業務的整併，在正式整併前星展日前先預告高層調動，其中負責併購大計的星展銀行 (台灣) 企業併購專案負責人黃思翰即將升任台灣區總經理，集團執行總裁高博德也在暌違 5 年後再度造訪台灣，宣示深耕台灣的決心。

今年 4 月 1 日即將升任星展銀行 (台灣) 總經理黃思翰則說，併購花旗 (台灣) 消金業務將使星展在台灣的產品投資、市場開發同步加速 10 年發展，過去 1 年多來已著手進行相關系統整合及投資。

黃思翰透露，預計第 2 季起陸續會有新產品問市，最快在第 3 季完成整併，時間點最快 8 月中旬、最慢 9 月底就能完成整合，屆時將可全面掌握消金、企金等業務。

星展集團表示，台灣是集團 6 大發展市場之一，過去幾年多次增資星展銀行 (台灣)，合計資本總額已達新台幣 322.5 億元，以實際行動深耕台灣市場。

星展銀行近年也積極發展數位業務，先後推出包含交易及保管數位資產的「星展數位交易平台」(DBS Digital Exchange)、運用區塊鏈技術的跨境支付平台 Partior，以及投資成立全球碳權交易平台 Climate Impact X。面對日益擴張的組織規模，也陸續導入運用人工智慧及機器學習優化業務效率，目前已完成超過 250 個成功案例。

星展集團去 (2022) 年淨利約新台幣 1859.1 億元，年增幅約 2 成，股東權益報酬率為 15.0%，兩者雙雙創下歷史新高，強勁的財務表現也讓星展 5 年來的年化股東權益報酬率達 18%，在全球前 50 大銀行中名列第一。

星展集團執行總裁高博德表示，星展銀行雖然聚焦亞洲，但在獲利表現、數位創新及產品與服務上，均與全球跨國銀行並駕齊驅，目前集團股票市值約新台幣 2.1 兆元，排名全球前 30 大，品牌價值比起 2017 年翻倍成長，高達 105 億美元 (折合新台幣約 3170 億元)