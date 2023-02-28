BE氫能源電池設備在手訂單百億美元 台廠啖商機

美國氫能源設備領導廠商 Bloom Energy (BE-US) 看好今年營運成長強勁，目前在手訂單上達百億美元，年營收成長上看 25%，康舒 (6282-TW) 也樂見今年燃料電池出貨將同步成長，推升燃料電池營收達雙位數成長。

康舒表示，將持續與相關客戶合作，燃料電池業務營收約占整體比重 10%，去年受缺料影響出貨受阻，隨著缺料緩解後今年出貨可望提升，燃料電池今年營收將雙位數成長。

除了康舒以外，高力也是 Bloom Energy 氫燃料電池供應鏈的一員，出貨硬銲型板式熱交換器的熱泵、反應盒等。

Bloom Energy 去年營收、毛利皆創下歷史新高，預期今年營運將持續維持強勁，營收上看 14-15 億美元，年增 17-25%，若不考慮安裝與電力事業，今年產品、服務營收將成長 2-3 成至 12.5-13.5 以美元，隨著規模經濟效益浮現，毛利率將提升 2 個百分點至 25%。

Bloom Energy 表示，目前在手訂單高達 100 億美元，年增 17%，其中 24 小時不間斷能源機櫃在手訂單達 28 億美元，年增 16%，其中多是 25MW 以上大型專案，規模將疫情前大幅增加，另外，除了氫能設備以外，也推出汽電共生 (CHP) 新產品。

Bloom Energy 提到，為了因應龐大需求，弗里蒙特第一期廠房已建置完成投產，燃料電池組產能提升 300 MW 至 600MW，較去年初翻倍成長，目前也將在德拉瓦州建立 2GW 電解槽組裝廠。

Bloo Energy 表示，許多國家都開始出現能源短缺現象，美國加州已斥資數十億美元購買燃油發電設備，來支應日益增加的用電需求，排碳規模也同時大增，隨著環保議題成為主旋律，許多客戶都找上門，光是美國就已接獲 100MW 用電急單。

美國財政部近期也宣佈，綠能專案將擴大美國製造業、減少工業溫室氣體排放的業者，以及關鍵供應商，這些業者可在 5 月底開始申請進階減稅優惠補貼。

Bloom Energy 也看好美國降通膨法案帶動新能源市場進一步成長，在美國《降低通貨膨脹法》以及加拿大、歐洲相關獎勵措施推動下，相關商機正在快速發酵中。