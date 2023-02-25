鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至25.5元，預估目標價為240元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南電(8046-TW)做出2023年EPS預估：中位數由26.61元下修至25.5元，其中最高估值32.11元，最低估值18.28元，預估目標價為240元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|32.11
|33.08
|43.83
|最低值
|18.28
|17.35
|43.83
|平均值
|25.54
|28.07
|43.83
|中位數
|25.5
|29.68
|43.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|72,186,759.24
|81,651,862.46
|93,815,532
|最低值
|57,868,623.11
|60,101,131.52
|93,815,532
|平均值
|62,770,446.03
|70,294,608.12
|93,815,532
|中位數
|61,291,157.76
|68,770,000
|93,815,532
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|30.05
|16.38
|5.67
|0.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
|31,093,989
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8046/financials/ratios
最新相關新聞
- 【新台股龍捲風】NVIDIA扭轉乾坤 BCI側翼助攻 回檔只一下下？要進去了嗎？
- 【新台股龍捲風】有賺不跑是阿呆，剩下的留給更有福氣的人去賺
- 【新台股龍捲風】行情震盪面板族群一系列的全都好強
- 〈台股盤後〉多頭攻勢受挫 收跌70.8點周線中止連五紅
- 【新台股龍捲風】 革命尚未成功！多頭仍需努力！ 4961天鈺漲停！8069元太大漲！
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。